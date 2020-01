Opmerkelijke wending in zaak van door honden gedode Elisa (29): sleutelfiguur in onderzoek neemt ontslag bij rijkswacht

Opmerkelijke wending in de zaak rond Elisa Pilarski, de zes maanden zwangere Franse die op 16 november in een bos doodgebeten werd door jachthonden. De rijkswachter die een sleutelfiguur in het onderzoek zou kunnen zijn, is opgestapt en verhuisd.

Het is nog steeds een groot vraagteken wat er op 16 november gebeurd is met Elisa Pilarski (29). Zeker is dat de Française, op dat moment zes maanden zwanger, die zaterdag met haar hond een wandeling maakte in een bos in l’Aisne. Ze was bang tijdens de wandeling, zo vertelde ze via de telefoon aan haar vriend, want op diezelfde dag werd er op wild gejaagd met jachthonden en ze had al veel honden gezien die niet aan de leiband hingen. Uiteindelijk werd ze verscheurd door honden, die haar voor en na haar overlijden beten en bleven bijten. De jagersvereniging ontkent dat hun honden er iets mee te maken hebben.

Een van de belangrijkste getuigen in het onderzoek had Jean-Charles Metras kunnen zijn. Het hoofd van de rijkswacht in l’Aisne had aangegeven de jacht die zaterdag te voet en in de auto gevolgd te hebben met zijn vrouw en vier kinderen. “Een familie-uitje”, noemde hij het in Franse media. De vriend van Elisa zei bovendien dat Metras de laatste man was die hem passeerde vlak voor hij bij het dode lichaam van zijn vriendin kwam. Metras ontkent dat met klem.

Dat de man daar aanwezig was, leidde er wel toe dat de procureur de rijkswacht van het onderzoek haalde. Er werd een onderzoek ingesteld naar onvrijwillige doodslag door onvoorzichtigheid of niet naleven van de veiligheidsverplichtingen voor jachthonden. Als inderdaad zou blijken dat de jachthonden de vrouw gedood hebben omdat ze niet aan de leiband hingen, zou dat een schandaal kunnen veroorzaken.

De Franse krant l’Union meldt maandag dat Metras opgestapt is bij de rijkswacht om “zijn vrouw te volgen naar de privé”. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dat zal hebben voor het onderzoek naar de dood van de vrouw. De autopsie heeft wel uitgewezen dat ze gestorven is door een bloeding die veroorzaakt is door beten van de honden, maar de omstandigheden waarin dat gebeurd is zijn nog onduidelijk.