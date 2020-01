Standard is nu ook Mpoku kwijt

Na Renaud Emond is Standard nu ook Paul-José Mpoku kwijt. De Rouches en Al-Wahda raakten het gisteren eens over de transfersom. Mpoku zet vandaag zijn handtekening onder een contract van 1,5 jaar (plus optie).

Na enkele dagen van taaie onderhandelingen is de kogel door de kerk: Mpoku trekt naar de Verenigde Arabische Emiraten. Bij Al-Wahda, een club uit Abu Dhabi, zet hij in principe vandaag zijn handtekening onder een lucratieve deal, die hem tot 2021 (met één jaar optie) aan zijn nieuwe werkgever verbindt. Hoeveel Standard ontvangt voor de vleugelspeler is nog niet duidelijk, maar het is in elk geval minder dan de drie miljoen die New England Revolution een paar maanden geleden wilde betalen.

De Rouches respecteren met de transfer het herenakkoord dat ze in de zomer sloten met Mpoku: Standard zou hem niets in de weg leggen mocht hij zich financieel kunnen verbeteren. Nadat de Congolese international vrijdag de 2-3-zege van Standard op KV Mechelen wegens ziekte aan zich moest laten voorbijgaan, reisde hij zondag af naar Abu Dhabi. Lastminute-aanbiedingen uit Rusland en China konden hem niet meer doen twijfelen.

Behalve het sportieve verlies raakt Standard ook een van zijn leiders en grootste persoonlijkheden in de kleedkamer kwijt. De Luikenaars beraden zich over het halen van een vervanger. Een van de opties is Brecht Dejaegere. De 28-jarige middenvelder van AA Gent stond afgelopen zomer al dicht bij een overgang naar Sclessin. Bovendien raakte hij dit seizoen zijn basisplaats bij Gent kwijt en staat hij open voor de overgang. Ook een uitleenbeurt (met aankoopoptie) behoort tot de mogelijkheden. Anderzijds is er een stroming binnen de Luikse club die vindt dat de kern al ruim genoeg is.

Lavalée naar Mainz

Het vertrek van Mpoku was niet het enige uitgaande transfernieuws bij Standard. Zo verlengde Dimitri Lavalée zijn aflopende contract niet en tekende hij al tot 2024 voor Mainz. Komend seizoen maakt hij de overstap naar Duitsland, dat maakte de Bundesliga-club zelf bekend. Standard wilde het contract van de 23-jarige verdediger graag verlengen, maar de onderhandelingen daarover sleepten aan.