Het conditieprobleem van Anderlecht: Waarom Anderlecht in de topper tegen blauw-zwart ten onderging

Anderlecht kon zondag één helft lang zijn voet zetten naast Club Brugge. Daarna kon paars-wit het tempo niet meer volgen en verloor het met 1-2. Heeft RSCA dan een fysiek probleem of is Club conditioneel zo sterk? We legden beslag op de loopcijfers van de topper en lieten ze analyseren. “Beide teams leggen quasi evenveel afstand af, maar Club is de kampioen van de snelle meters”, aldus physical coach Joost Desender.

Jürgen Geril, Koen Van Uytvange en Thomas Standaert