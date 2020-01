In zijn eerste wedstrijd van 2020 herontdekte Club Brugge Dion Cools. De Leuvenaar overtuigde zondag als vervanger van Clinton Mata, maar de kans is groot dat hij eind deze maand andere oorden opzoekt. “Voor Dion is het bovenal belangrijk dat hij speelt.”

Drie minuten in het Santiago Bernabéustadion in de Champions League en negentig minuten in Oostende, in augustus vorig jaar. Dat waren de enige speelbeurten die Dion Cools onder trainer Philippe Clement ...