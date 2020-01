Anderlecht vangt nog 2,5 miljoen voor Sven Kums, Genk polste naar Didillon

Michael Verschueren hengelde zijn eerste transfersom van de winter binnen. De reeds verhuurde Sven Kums (31) wordt door Anderlecht voor 2,5 miljoen euro verkocht aan AA Gent. Zijn driejarig Gentse contract – tot 2023 – gaat wel pas in op 1 juli. Paars-wit kan het geld gebruiken voor een nieuwe spits.

Sven Kums trok in de zomer van 2017 van het Engelse Watford naar Anderlecht voor 6,5 miljoen euro. In het Astridpark moest de man met de ringbaard het vertrek van Youri Tielemans opvangen, maar de middenvelder kon zich – op enkele knappe vrije trappen na – nooit honderd procent doorzetten. Toen Vincent Kompany bij RSCA belandde, was Kums’ verhaal helemaal afgelopen ondanks een contract tot 2022 . De speler-manager wilde slechts met één controlerende middenvelder voetballen en vond dat Kums présence miste om die rol te vervullen.

Of hij het effectief véél minder goed had gedaan dan pakweg Peter Zulj, zullen we helaas nooit weten. Daar waren analisten altijd al verdeeld over, maar Kums werd al in augustus uitgeleend aan zijn ex-club Gent.

Spelen tegen Anderlecht?

Anderlecht kreeg daarvoor geen huurgeld. Gent nam gewoon een deel(tje) van zijn loon van circa 1,5 miljoen euro per jaar over. Omdat hij niet integraal werd betaald door de Buffalo’s, mocht Kums in de heenronde niet eens meespelen tegen zijn moederclub Anderlecht (3-3). Dat zal normaal ook niet het geval zijn in de terugmatch over drie weken in de Ghelamco Arena. Want AA Gent koopt hem wel over, maar zijn definitieve contract gaat pas in op 1 juli 2020 en tot dan blijft de huurovereenkomst met RSCA gelden.

Ivan De Witte en Michel Louwagie moesten al lang niet meer overtuigd worden van Kums’ kwaliteiten, want in de Arteveldestad vond de Dilbekenaar meteen zijn draai. Even was er de vraag of Kums complementair zou zijn met Odjidja en Owusu, maar samen vormen ze een Bermuda-driehoek die al veel tegenstanders verzwolg. Meer nog, Kums hielp de jonge Owusu in zijn ontwikkeling en volgens insiders is hij zelfs beter dan in 2015, toen hij AA Gent naar de landstitel leidde. Weliswaar in een minder offensieve rol en met slechts één doelpunt in 24 matchen, maar o zo cruciaal voor het evenwicht.

Gisteren op de nieuwjaarsreceptie kondigde AA Gent fier aan dat Kums tekent voor drie jaar. Zijn kostprijs bedraagt 2,5 miljoen euro, maar daarmee is hij lang niet de duurste aankoop van de Buffalo’s. Ngadeu (4,5 miljoen), Andrijasevic (4 miljoen) en Plastun (3 miljoen) steken fors boven hem uit. Al wordt hij met zijn loon wel een grootverdiener. Veel zal hij niet moeten inleveren.

Bij Anderlecht zijn ze alvast dolgelukkig dat de kassa eens rinkelt. Na de verhuur van Thelin (Malmö), Musona (Eupen) en het transfervrije vertrek van Chipciu (Cluj) en Sowah (Eupen) rolt er eindelijk geld binnen. RSCA casht waarschijnlijk pas in de zomer, maar kan nu toch al op dit budget rekenen om een nieuwe spits te halen.

Genk screent Didillon

Even zag het ernaar uit dat er nog meer geld op de rekening kon komen. RC Genk zoekt nog een keeper en nadat Lovre Kalinic koos voor Toulouse, kwam de uittredend kampioen uit bij Thomas Didillon (22) van Anderlecht. De Limburgers willen echter alleen maar een doelman huren om de jonge Coucke en Vandevoort niet te blokkeren, terwijl paars-wit Didillon uitsluitend wil verkopen. Een transfer lijkt dus onmogelijk. Didillon wil ook niet ergens op de bank belanden. Daarom blijft New York Red Bulls nog altijd een belangrijke kandidaat om de Franse doelman over te nemen.

Omdat Genk er moet op letten dat het steeds zes Belgen op het wedstrijdblad kan zetten, onderzoekt het bestuur ook of het de aan Waasland-Beveren uitgeleende Nordin Jackers niet kan terughalen. De terugroepclausule verstreek wel op 10 januari.