CLUBNIEUWS. Anderlecht wil bomgooier streng straffen, Gent moet niet wachten op Godeau

De Jupiler Pro League is weer van start gegaan én de transferperiode is nog volop bezig: ons clubnieuws draait weer volle toeren. Een overzicht van het voornaamste nieuws uit onze eerste klasse.

Godeau (rechts) Foto: BELGA

Gent betaalt 300.000 euro voor Godeau

AA Gent legde niet alleen Sven Kums vast, het zag ook Timothy Derijck naar KV Kortrijk vertrekken. De Buffalo’s moeten echter niet lang wachten op een nieuwe verdediger. Bruno Godeau (27) trekt deze winter al naar de Ghelamco Arena. De verdediger van Moeskroen had zelf al een persoonlijk akkoord om komende zomer – wanneer zijn contract zou aflopen – gratis de overstap te maken, maar omdat een clubakkoord alsnog nakende is, transfereert Godeau deze winter al. Volgens Franstalige media betalen de Buffalo’s zo’n 300.000 euro voor de verdediger. Godeau voetbalde eerder voor Anderlecht, Zulte Waregem, Westerlo en Oostende. Sinds 2017 was hij actief op Le Canonnier. (gma)

Anderlecht wil bomgooier stadionverbod geven

Het filmpje van Vincent Kompany die het Anderlecht-publiek berispt nadat er een bommetje was gegooid naar Club Brugge-doelman Simon Mignolet ging de wereld rond. Op het Twitteraccount van de Belgische voetbalbond, die de interventie van Vince the Prince prees,werd het meer dan 1 miljoen keer bekeken. Ook Gary Lineker tweette over de twee gewezen Premier League-spelers.

Anderlecht wil wel hard optreden tegen de gooier. De politie stelt een proces-verbaal op en als de man of vrouw geïdentificeerd wordt, krijgt hij of zij een stadionverbod.

RSCA wil een voorbeeld stellen, want na de vuurpijlenmatch van vorig seizoen op Standard hangt de Brusselaars nog een voorwaardelijke straf van één match achter gesloten deuren boven het hoofd. Als scheidsrechter Visser of de matchafgevaardigde het incident opnam in een rapport, kan het bondsparket een onderzoek starten. Zover is het nog niet. Anderlecht hoopt er vanaf te komen met een boete. (jug)

Club Brugge verkocht al 20.000 tickets voor bekermatch

En of ze bij Club Brugge naar de bekerfinale willen. De leider verkocht al bijna 20.000 tickets voor het heenduel van morgen tegen Zulte Waregem in de halve finales. Naar alle verwachtingen raakt het stadion uiteindelijk even goed gevuld als tijdens een modale thuismatch in de competitie. En dat is voor een bekerpartij best wel een succesje. Tickets zijn vandaag en morgen nog te koop via de website. Ook morgenavond kunnen fans nog een kaartje kopen aan het stadion, want de loketten aan Jan Breydel zullen gewoon open zijn. Club hanteert democratische prijzen voor de Croky Cup: het goedkoopste ticket kost amper 10 euro, het duurste 20 euro. (jve)

Kagelmacher out bij KVK, Derijck in

Gary Kagelmacher verlaat KV Kortrijk voor het Uruguayaanse Peñarol. KVK schakelde snel, want met Timothy Derijck (AA Gent) haalde het meteen een ervaren verdediger binnen.

Nadat Kortrijk aan Peñarol had laten weten dat het 150.000 euro wilde voor zijn verdediger in plaats van de geboden 100.000 euro, legde de Uruguayaanse club gisteren dat geld op tafel. Kagelmacher tekent voor 2,5 jaar voor het team uit zijn geboortestad Montevideo. Gisteren nam hij afscheid van zijn ploegmaats. Kagelmacher speelde 87 wedstrijden voor KVK, scoorde tien keer en bereikte tweemaal de halve finales van de beker.

Kortrijk haalde meteen Timothy Derijck binnen. Hij komt over van AA Gent, waar hij op een zijspoor zat, en tekent tot 2022. Gisteren trainde hij al meteen mee. (gco)

Twee supportersbussen van Oostende naar Standard

Volgende week vrijdag rijden er twee supportersbussen naar Luik voor de verplaatsing op het veld van Standard. Geïnteresseerde fans kunnen zich nog altijd inschrijven via www.kustboys.be om de trip naar Sclessin te maken. Momenteel zijn ongeveer de helft van de plaatsen op de twee bussen gevuld. Zowel leden als niet-leden kunnen de trip maken. Doelman William Dutoit bracht maandagavond een bezoekje aan het supporterslokaal van den As, waar hij tijd met de fans doorbracht. (jve)

Supportersbussen bijna volzet

De bussen naar het Bosuilstadion zijn bijna volledig volzet voor de halve finale tussen Antwerp en Kortrijk. De inschrijvingen sluiten vanavond om 17 uur. Er is een combiregeling van kracht, dus met eigen vervoer gaan is geen optie.

Scheidsrechter Jonathan Lardot fluit de wedstrijd, Lothar D’Hondt is de videoref van dienst. Nihad Mujakic wordt voor een halfjaar uitgeleend aan HNK Hajduk Split. De Bosniër kon nog te weinig zijn stempel drukken bij KVK en krijgt nu zes maanden in Kroatië om te groeien. (gco)

Humphreys na zes maanden op weg naar Nederlandse tweede klasse

De wegen van Cameron Humphreys en Zulte Waregem lijken even te gaan scheiden. De 21-jarige verdediger is op weg naar het Nederlandse Excelsior, uit de tweede klasse. Het gaat om een uitleenbeurt. De Engelsman kwam afgelopen zomer transfervrij over van de beloften van Man City. Humphreys kon zich aan de Gaverbeek nooit echt doorzetten. Hij verzamelde amper 163 minuten. De club geeft de hoop in hem nog niet op, maar hij moet aan spelen toekomen. De deal wordt eerstdaags afgerond. (jcs)

Aanwinst Christie-Davies acht weken out

Isaac Christie-Davies is geopereerd aan de knie in Liverpool en is acht weken onbeschikbaar. Hij keert dus niet meer terug. Gisteren was er training. Degenen die zondag tegen Antwerp speelden, krijgen vandaag vrij. Voor de match van zondag tegen Anderlecht geldt weer combiregeling. De beloften speelden gisteren thuis tegen Eupen. Enkel doelman Carré deed mee. (kv)

Club Brugge-beloften naar kwartfinales beker

De beloften hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van België. Ze schakelden OHL uit na penalty’s. De bezoekers kwamen na een felle start al na drie minuten op voorsprong, Club moest de hele match beuken om langszij te komen. De Cuyper miste eerst een penalty, maar in de 89ste minuut kon Hautekiet de 1-1 maken. In de strafschoppenserie trok Club aan het langste eind nadat Lammens de vierde penalty van OHL kon pakken nadat de ploeg uit Leuven er al eentje gemist had. Bij Club gingen alle penalty’s binnen. (jve)

Yaremchuk met succes geopereerd

Roman Yaremchuk (AA Gent) is gisteren met succes geopereerd aan het hielbeen en is twee tot drie maanden out. De beloften speelden hun eerste wedstrijd van het nieuwe jaar met een zeer jeugdig basiselftal op bezoek bij OHL. Het team van Frédéric Dupré opende al snel de score via middenvelder Samoise en kort na rust verdubbelde Lloci de Gentse voorsprong. Die dubbele bonus gaf Jong AA Gent niet meer uit handen. (ssg)

Twee dagen vrijaf na zege tegen Oostende

De spelers van Waasland-Beveren kregen na hun deugddoende overwinning tegen concurrent KV Oostende twee dagen vrijaf. Vandaag start de voorbereiding op de match tegen KAS Eupen, waar de club voor een historische 12 op 12 gaat. Komende zaterdag staat ook de jaarlijkse Ladies Night op het programma bij Waasland-Beveren. Gabriël, Van De Wiel, Daan Heymans (foto) en Emmers werden geselecteerd voor de beloften tegen Kortrijk. (whb)

Blessure Sander Berge valt mee

RC Genk haalt opgelucht adem. De blessure van Sander Berge, die zich zondagavond op het veld van Zulte Waregem liet vervangen wegens een verharding in de kuit, valt mee. De Noor heeft hoogstens een kleine contractuur en zou woensdag de training kunnen hervatten. Ook Uronen kan woensdag aanpikken bij de groep. Vandevoordt is maandag in Deurne geopereerd aan de ligamenten van zijn linkerelleboog. Via zijn Instagram-account laat hij weten dat de ingreep goed is verlopen en dankt hij iedereen voor de steun. (tomas, mg)

Geschorste Hoedt mist bekermatch

Het bondsparket heeft gisteren één wedstrijd schorsing gevorderd voor Antwerp-verdediger Wesley Hoedt plus 1.000 euro boete, na zijn vroege rode kaart op Cercle. De Great Old heeft het voorstel ook aanvaard, wat betekent dat hij donderdag in de bekermatch tegen KV Kortrijk niet van de partij is. Gezien het belang van de beker, had het de zaak ook voor de Geschillencommissie kunnen laten komen. Hoedt zal vervangen worden door Hongla, Seck of De Laet, en is zondag opnieuw beschikbaar voor de competitiematch tegen Zulte Waregem. (dvd)