Topman Google in Molenbeek met cheque van 200.000 euro

Sundar Pichai, de grote baas van Google, is op bezoek in Molenbeek. De topmanager is er om een nieuwe schenking van 200.000 euro aan te kondigen aan de digitale codeerschool MolenGeek.

Twee jaar geleden pompte de internetgigant al eens hetzelfde bedrag in het project, maar dit is wel de eerste keer dat de Google-topman het Belgische project bezoekt. MolenGeek wil jongeren met diverse achtergronden, vaak uit kansarme milieus, stimuleren en begeleiden om digitaal ondernemer te worden. De nieuwe schenking maakt ook de ontwikkeling mogelijk van een nieuwe opleidingsmodule van zes maanden rond artificiële intelligentie en gegevensanalyse. (krs, blg)