Verkoop Financietoren ‘duurste vastgoedtransactie ooit’: 1,2 miljard euro

De ambtenaren van de FOD Financiën hebben een nieuwe huisbaas. De Zuid-Koreaanse investeerder Meritz Securities en de Londense vastgoedinvesteerder Valesco hebben de Brusselse Financietoren aan de Kleine Ring gekocht voor meer dan 1,2 miljard euro, een absoluut record.

Meritz en Valesco nemen de wolkenkrabber, één van de hoogste en grootste gebouwen van ons land, over van het Nederlandse vastgoedbedrijf Breevast en investeringsmaatschappij ZBG: “De transactie, die op 17 januari is afgerond, is de grootste voor een enkel pand ooit in België”, klinkt het.

Breevast en ZBG waren sinds 2001 eigenaar van de Financietoren, goed voor 200.000 vierkante meter kantoorruimte en een huuropbrengst van intussen 59 miljoen euro per jaar. De toren belandde voor 311 miljoen euro in hun portefeuille na een sale- en leasebackoperatie door de paarsgroene regering Verhofstadt 1. Dat leidde destijds tot forse kritiek van onder meer het Rekenhof, omdat de hele operatie op termijn erg duur zou uitvallen. Er volgde een renovatie, inclusief een asbestsanering, van 325 miljoen euro. (krs)