Gieterij Picanol succesvol opgestart

Weefgetouwenproducent Picanol in Ieper heeft maandag succesvol de productie in de gieterij opgestart. Dat is de eerste productie sinds het bedrijf al meer dan een week stil ligt door een cyberaanval.

De rest van de productie zal stap voor stap worden bekeken, maar het hervatten zal mogelijk enkele dagen duren. Bij de producent van weefmachines is het hele weekend gewerkt om de heropstart mogelijk te maken. “De ICT-afdeling heeft het hele weekend gewerkt. Er werden testen uitgevoerd en veiligheidsmodules ingebouwd”, zegt een woordvoerder.

Door de cyberaanval ligt de weefmachineproducent al een week lam. De 1.500 arbeiders en bedienden zijn als gevolg economisch werkloos, en het aandeel van Picanol werd geschorst op de beurs. (krs)