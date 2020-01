Geen broek, geen rechtszaak

Met niets anders dan teenslippers en een peniskoker om het lijf stapten twee verdachten gisteren een rechtszaal binnen in Indonesië. Dat mag dus niet. De rechter schorste de zitting en vroeg het duo om de volgende keer minstens een short aan te trekken. Maar dat weigeren Ambrosius Mulait en Dano Anes Tabuni. De ‘koteka’ maakt deel uit van de traditionele klederdracht bij verschillende etnische groepen van West-Papoea, een Indonesische provincie. “Als ik gehoorzaam dan word ik geëxcommuniceerd”, zei Tabuni aan een lokaal persbureau. “Dit is onze identiteit en cultuur. Volgende keer dragen we het opnieuw”, voegde Mulait toe. Samen met nog vier anderen staan ze terecht voor landverraad. De activisten zouden hebben deelgenomen aan betogingen voor een meer autonoom West-Papoea waarbij ze een illegale vlag zouden hebben gehesen.(agg)