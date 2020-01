Foto’s bewijzen dat ‘beul’ Demjanjuk in vernietigingskamp was

Twee foto’s die recentelijk zijn opgedoken in Duitsland tonen aan dat John Demjanjuk wel degelijk in het vernietigingskamp Sobibor in Polen is geweest. De van oorsprong Oekraïense kampbeul heeft altijd zijn aanwezigheid ontkend, maar volgens de Duitse politie laten de foto’s geen ruimte voor twijfel.

Demjanjuk verhuisde na de oorlog naar de VS. Begin jaren 90 werd hij ter dood veroordeeld in Israël voor zijn vermeende rol in vernietigingskamp Treblinka. Die veroordeling werd ingetrokken toen bleek dat ooggetuigen hem hadden verward met een andere bewaker. Maar in 2011 werd Demjanjuk alsnog in Duitsland veroordeeld wegens de moord op 28.000 mensen in Sobibor. Hij kreeg vijf jaar gevangenisstraf en overleed in 2012. De ‘nieuwe’ foto’s komen uit het archief van een kampcommandant. Zijn kleinzoon had ze ontdekt. De beelden waarop forensische onderzoekers de destijds 21-jarige Demjanjuk konden identificeren, worden binnenkort vrijgegeven.(agg)