Anderlecht wil bomgooier stadionverbod geven

Het filmpje van Vincent Kompany die het Anderlecht-publiek berispt nadat er een bommetje was gegooid naar Club Brugge-doelman Simon Mignolet ging de wereld rond. Op het Twitteraccount van de Belgische voetbalbond, die de interventie van Vince the Prince prees,werd het meer dan 1 miljoen keer bekeken. Ook Gary Lineker tweette over de twee gewezen Premier League-spelers.

Anderlecht wil wel hard optreden tegen de gooier. De politie stelt een proces-verbaal op en als de man of vrouw geïdentificeerd wordt, krijgt hij of zij een stadionverbod.

RSCA wil een voorbeeld stellen, want na de vuurpijlenmatch van vorig seizoen op Standard hangt de Brusselaars nog een voorwaardelijke straf van één match achter gesloten deuren boven het hoofd. Als scheidsrechter Visser of de matchafgevaardigde het incident opnam in een rapport, kan het bondsparket een onderzoek starten. Zover is het nog niet. Anderlecht hoopt er vanaf te komen met een boete. (jug)