Eerste geval van mysterieuze longziekte opgedoken in Zuid-Korea

Het virus werd in Zuid-Korea vastgesteld bij een 35-jarige Chinese vrouw die per vliegtuig arriveerde vanuit Wuhan, een stad in centraal China waar de ziekte vorige maand losbarstte. De vrouw had zaterdag een ziekenhuis in Wuhan geraadpleegd omdat ze een verkoudheid had. Ze kreeg er medicijnen voorgeschreven en stapte de dag nadien op een vlucht naar het Zuid-Koreaanse Incheon, waar haar symptomen werden ontdekt.

LEES OOK. Al drie doden en nu ook in opmars buiten China: hoe gevaarlijk is het coronavirus echt?

De vrouw werd in quarantaine geplaatst en maandag bevestigde het Koreaanse Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie dat het wel degelijk gaat om de mysterieuze longziekte. De toestand van de vrouw is stabiel en de bevoegde diensten onderzoeken of ze in contact geweest is met andere passagiers.

Ook in Japan en Thailand zijn intussen gevallen van het virus opgedoken, wat de vrees voor een epidemie alleen maar doet toenemen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt woensdag spoedberaad omtrent het mysterieuze virus. In Genève komt een comité bij elkaar om uit te maken of het nodig is een “noodtoestand met internationale inslag wat betreft de volksgezondheid” uit te roepen, een kwalificatie die enkel de meest ernstige epidemieën krijgen.(lla)