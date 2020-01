Drie doden door storm Gloria in Spanje

Storm ‘Gloria’ heeft in Spanje drie doden geëist. Door de storm, die vooral het oosten van het land treft, moeten bijna 200.000 scholieren thuisblijven, melden de lokale autoriteiten.

“Een 54-jarige dakloze vrouw van Roemeense nationaliteit werd vanochtend dood gevonden in een park” in Gandia, ten zuiden van Valencia, zei een woordvoerder van het stadhuis. De vrouw zou gestorven zijn door onderkoeling.

Een “63-jarige Spanjaard” werd eveneens dood gevonden zondagmiddag in het dorp Pedro Bernardo, in de regio Castilië en Leon, zei burgemeester David Segovia. “Hij lag op de grond in zijn woning. Hij was aan het hoofd geraakt door vallende tegels die naar beneden waren gekomen door de sneeuw.”

De president van de regio Valencia, Ximo Puig, betuigde zijn deelneming aan de familie van een ander overleden slachtoffer. Volgens de lokale pers gaat het om een 71-jarige man die stierf aan onderkoeling.

Nog tot woensdag

Grote delen van het oosten van Spanje (Catalonië, regio Valencia) en de Balearen kregen code rood of oranje vanwege de storm die hevige wind en sneeuwval veroorzaakte. Volgens het Spaanse Meteorologisch Agentschap zou het noodweer tot woensdag duren.

In de regio Valencia besloten 194 gemeenten op maandag hun scholen te sluiten, waardoor 191.300 leerlingen thuis moesten blijven.

De luchthaven van Alicante, die vorige week gesloten was vanwege een brand, moest op zondagmiddag en maandag weer sluiten vanwege de storm, zei de manager (Aena) op zijn Twitter-account. Verschillende snelwegen of spoorlijnen werden ook verstoord door het slechte weer.