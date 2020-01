Britse media: “Prins Harry is vertrokken naar Canada”

De Britse prins Harry is maandagavond uit het Verenigd Koninkrijk vertrokken om bij zijn vrouw Meghan Markle en zoon Archie te zijn in Canada. Dat melden verschillende Britse media.

De hertog van Sussex zou het Verenigd Koninkrijk maandagavond verlaten hebben om naar Canada te gaan, “nadat hij zijn laatste officiële verplichtingen is nagekomen als lid van de koninklijke familie”, schreef de krant Daily Telegraph. “Prins Harry stapt eindelijk op het vliegtuig naar Vancouver.”

Harry, die de zesde in lijn is voor de troonopvolging, heeft volgens The Sun om 17.30 uur lokale tijd het vliegtuig genomen op de Londense luchthaven Heathrow. The Telegraph noemt het vertrek van de prins “symbolisch”.

De 38-jarige Markle en de 35-jarige prins Harry maakten eerder deze maand bekend dat ze een stap opzij zullen zetten in het Britse koningshuis en afwisselend in Canada en het Verenigd Koninkrijk zullen verblijven. Buckingham Palace liet daarna weten dat het echtpaar hun koninklijke titel niet meer zal gebruiken en dat ze niet langer deel uitmaken van de koninklijke familie.

Laatste dag

Op zijn laatste dag woonde Harry een VK/Afrika-top in Londen bij, waar hij verschillende Afrikaanse staatsleiders ontmoette. Voorts had hij nog een onderhoud met de Britse premier Boris Johnson. Hij was niet aanwezig op een receptie in Buckingham Palace, die georganiseerd was door zijn broer William.

Zondagavond hield de hertog van Sussex een speech op een evenement van de liefdadigheidsorganisatie Sentebale in Londen. Hij verklaarde dat hij “triest is dat het zo ver is moeten komen”. Hij en zijn echtgenote hebben lang nagedacht over de beslissing, klonk het. Hij verklaarde dat ze “geen andere keuze hadden”.

Volgens The Sun is het nog niet duidelijk wanneer de prins opnieuw in het Verenigd Koninkrijk zal zijn. Maar een bron verklaarde aan de krant dat er voor de prins “voor het voorjaar” nog “andere verplichtingen” in het Verenigd Koninkrijk zullen komen.