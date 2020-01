Frankrijk voert nieuwe militaire operaties uit in grensgebied Mali, Niger en Burkina Faso

Frankrijk zal nieuwe militaire operaties uitvoeren in het zogeheten drielandengebied (Mali, Burkina Faso, Niger), waar Frankrijk en zijn bondgenoten van plan zijn de strijd tegen de jihadisten op te drijven. Dat heeft de Franse minister van Defensie Florence Parly aangekondigd in de Malinese hoofdstad Bamako.

Volgens Parly zullen de operaties de komende weken opgestart worden. Dat verklaarde ze nadat ze samen met haar Zweedse, Estse en Portugese collega’s ontvangen werd door president Ibrahim Boubacar Keita. Meer details werden niet gegeven.

De minister bracht een bezoek aan de regio om de conclusies van de G5 Sahel-top uit te voeren. De Franse president Emmanuel Macron ontving eerder deze maand de presidenten van vijf West-Afrikaanse landen in de Zuid-Franse stad Pau, om de strijd tegen het terrorisme in de Sahel-regio te bespreken. Macron had zijn collega’s uitgenodigd na de dood van 13 Franse soldaten bij een antiterreuroperatie in Mali, in november.

In Pau bevestigden de presidenten dat ze willen focussen op het drielandengebied, waar de voorbije maanden dodelijke aanvallen van jihadisten plaatsvonden. Terreurorganisatie IS is vijand nummer één.

LEES OOK. De dodelijkste actieve VN-missie en wij zitten er middenin: hoe het kruitvat Mali volledig explodeerde (+)

“Coalitie voor de Sahel”

Op de top is ook overeengekomen om een “coalitie voor de Sahel” op te richten. Daarin zitten de landen van de G5 Sahel, Frankrijk en de partners die al betrokken zijn. Andere landen kunnen zich nog aansluiten. Die coalitie zou een Europese eenheid special forces (Takuba) bevatten, waar Frankrijk al een tijd aan werkt. Estland is bereid om voor Takuba een veertigtal militairen in te zetten.

Parly heeft het volste vertrouwen dat die eenheid er zal komen. “De boodschap is duidelijk: we willen de strijd tegen het terrorisme voorzetten, zeker gezien wat er in de Sahel gebeurt. De onrust die er in de Sahel heerst, is een ongerustheid voor alle Europeanen”, aldus de minister.