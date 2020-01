Australië screent inkomende reizigers vanuit China op mysterieuze longziekte

Australië zal de inkomende reizigers uit de Chinese stad Wuhan screenen op het coronavirus. Dat melden de autoriteiten. Een man in Brisbane wordt in zijn woning in isolatie gehouden omdat hij symptomen van het coronavirus vertoont, bericht de Australische nieuwszender ABC. Hij is net teruggekeerd van een bezoek aan Wuhan.

Volgens professor Brendan Murphy, het hoofd van de dienst volksgezondheid, is de screening op de luchthaven een voorzorgsmaatregel. Hij benadrukt dat er geen reden is voor ongerustheid aangezien het risico op besmetting voor Australische burgers relatief laag is.

Per week zijn er drie rechtstreekse vluchten vanuit Wuhan, waar de longziekte in december voor het eerst was vastgesteld, naar Sydney. De inkomende reizigers zullen vanaf nu onderzocht worden door bioveiligheidspersoneel.

“Er zijn nog geen internationale reizigers vastgesteld met het coronavirus in Australië, en we nemen al bioveiligheidsmaatregelen aan de grens”, verklaarde Murphy op een persconferentie.

De man die in Brisbane in isolatie wordt gehouden, was aan het herstellen van een ziekte aan de luchtwegen, een van de symptomen van het virus. Hij wordt getest en blijft in isolatie totdat de resultaten bekend zijn.

Vierde dode

De Chinese autoriteiten meldden dinsdag dat er een vierde persoon is gestorven aan de mysterieuze longziekte in Wuhan. Het gaat om een 89-jarige man.

Sinds het virus in december is ontdekt, zijn al meer dan 220 mensen besmet in verschillende Chinese provincies, Thailand, Japan en Zuid-Korea. Het virus kan via mensen overgedragen worden.