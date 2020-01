Zeven miljoen namaaksigaretten in beslag genomen bij inval van speciale eenheden in Lanaken

Lanaken - Speciale eenheden van de federale politie en leden van het Limburgse SAU TIG-bijstandsteam (Special Assistance Unit-Tactische interventiegroep) zijn maandagnamiddag binnengevallen in een loods op het industrieterrein in Smeermaas (Lanaken) en in een loods in Gellik (Lanaken). Bij de huiszoeking is niemand aangetroffen, maar lagen er wel zeven miljoen namaaksigaretten. Dat bevestigde Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, Douane en Accijnzen.

Voor de invallen werd er bijstand gevraagd van de speciale eenheden, omdat er indicaties waren dat er zich gewapende bewaking aan de loodsen zou bevinden. De namaaksigaretten waren van het merk Superking, een merk dat vooral in het Verenigd Koninkrijk geconsumeerd wordt. Meer informatie kon Francis Adyns nog niet kwijt, omdat de vaststellingen bij het onderzoek maar een paar uren oud waren.

Einde november 2019 was er in Lanaken al een illegale sigarettenfabriek ontdekt en ontmanteld, waarbij de speurders acht Oekraïners in de boeien konden slaan. Meerdere tonnen tabak en sigaretten van het merk Richmond en Marlboro werden ter plaatse in beslag genomen. Deze operatie gebeurde met de ondersteuning van Europol.

Foto: ToPa