Grote reddingsactie op strand en in zee in De Panne: 14 vluchtelingen proberen oversteek te maken met bootje

De Panne - Op het strand en in de zee voor De Panne is sinds 6 uur vanochtend een grote reddingsactie bezig. Nadat 14 vermoedelijke vluchtelingen met een klein bootje de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken, wordt gevreesd voor vermisten op zee. Dat bevestigt burgemeester Bram Degrieck. Intussen werden echter verschillende vluchtelingen teruggevonden op het strand, het is niet duidelijk of er nog andere mensen vermist zijn.

Buurtbewoners merkten dinsdagochtend omstreeks 5 uur “verdachte handelingen” op aan het strand: iemand zag er ter hoogte van het Pierre Bortierplein 14 mensen met zelfgemaakte reddingsvesten in een bootje stappen. Daarom werd meteen gedacht aan illegalen die in de vrieskou de levensgevaarlijke oversteek naar Groot-Brittannië wilden maken.

Toen om 6 uur een kletsnatte drenkeling aanbelde bij een buurman, werd meteen gevreesd voor meerdere vermisten waren op zee, en werd alarm geslagen. De brandweer zocht het strand af in de richting van Frankrijk, en vier reddingsboten voeren naar de plaats voor een zoekactie. Ook meerdere drones werden ingezet. De NH90-reddingshelikopter was omwille van de dichte mist niet inzetbaar.

Dat leverde snel resultaat op: eerst werd ter hoogte van de waterlijn een kar gevonden waarop een boot verplaatst werd, en even later werd op kniehoogte in het water ook het gestolen zeilbootje zelf aangetroffen, met afgebroken zeil ernaast. Even verderop werd ook al snel een eerste groep van vijf natte vluchtelingen gevonden, verstopt in een bus. Het gaat vermoedelijk om Koerden, zij werden meteen verhoord door de politie.

Het lijkt er volgens burgemeester Degrieck steeds meer op dat alle vluchtelingen veilig weer aan land zijn geraakt, maar nog niet alle 14 betrokkenen werden al teruggevonden. Omdat het nog steeds niet helemaal uitgesloten is dat er mensen vermist zijn op zee, wordt de reddingsactie voorlopig niet gestaakt.

