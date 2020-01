Waals dorpskerkje krijgt ‘gestolen’ beeldjes terug van Nederlands museum

Het Waalse dorp Boussu-lez-Mons krijgt volgende week zijn zes gestolen 16de-eeuwse ­altaarbeeldjes terug van het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Dat schrijft De Volkskrant.

Het kerkbestuur van Boussu liet twee maanden geleden beslag leggen op de beeldjes, toen Boijmans ze had uitgeleend aan Museum M in Leuven. De beeldjes waren in ­december 1914 gestolen uit de Sint-Gorikskerk, waar ze een onderdeel waren van een houten Mariaretabel. Het altaarstuk werd in de vroege 16de eeuw gemaakt in het atelier van de familie Borman. Vader Jan Borman was volgens de ­curatoren van het museum M even virtuoos en invloedrijk als zijn tijdgenoot Jeroen Bosch.

Het Rotterdamse museum vecht de beslagname niet aan. “De politie zal de beeldjes overdragen aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel”, zegt Marcel Racquet, de penningmeester van de Gorikskerk in Boussu aan De Volkskrant. “In oktober beginnen ze daar waarschijnlijk met de restauratie.”

De Stichting Museum Boijmans Van Beuningen kreeg de beeldengroep in 2006 van ­verzamelaar en havenbaron Jacques Schoufour. Op dat ­moment was geen van beide zich naar eigen zeggen niet ­bewust van de oorspronkelijke diefstal.