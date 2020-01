Elf doden bij brand in woning in Siberië

Bij een brand in een houten woning in de Russische regio Siberië zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Dat heeft de civiele bescherming dinsdag meegedeeld. Het huis werd bewoond door Oezbeekse arbeidsmigranten.

Het vuur was dinsdagmorgen rond 4 uur uitgebroken in het gebouw in het afgelegen dorp Pritsjoelymski, een honderdtal kilometer ten noordoosten van de stad Tomsk. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het huis al in lichterlaaie.

Slechts twee mensen zijn erin geslaagd de woning te verlaten. Minstens elf mensen kwamen om het leven. Volgens de lokale media zijn zeker tien slachtoffers gastarbeiders uit het Centraal-Aziatische Oezbekistan. De elfde dode zou de Russische nationaliteit hebben.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De meest waarschijnlijke hypothese is dat het vuur veroorzaakt werd door een kortsluiting.

In Rusland wonen miljoenen arbeidsmigranten die afkomstig zijn uit Centraal-Azië. Vaak worden ze slecht betaald en ondergebracht in woningen die niet voldoen aan de veiligheidsregels.