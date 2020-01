Treinverkeer verstoord tussen Ottignies en Brussel

Brussel - De treinen op de lijn tussen Ottignies en Brussel moeten dinsdag in de ochtendspits tussen Etterbeek en Terhulpen over één spoor. In het station van Bosvoorde heeft iets na 5 uur een trein een stuk van de bovenleiding beschadigd. Dat meldt Infrabel. Verwacht wordt dat de treinen rond de middag weer over twee sporen kunnen.

De treinen van Ottignies naar Brussel krijgen voorrang op het ene beschikbare spoor. In de andere richting wordt het verkeer omgeleid via Leuven om op die manier in Ottignies te geraken. Er worden ook pendelbussen ingelegd, als vervanging voor de stoptrein tussen Brussel-Schuman en Ottignies.

De eerste vaststellingen aan de beschadigde bovenleiding zijn positief. De bovenleiding heeft over een zekere afstand spanning verloren, maar is niet losgerukt, aldus een Infrabelwoordvoerder. Kort na de middag zouden de treinen weer over twee sporen kunnen.