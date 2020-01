Fietser (34) in kritieke toestand na aanrijding in Edegem

Edegem - In Edegem is dinsdagochtend een 34-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij op de fiets werd aangereden door een bestelwagen. Dat zegt de lokale politie van de zone Hekla.

De man reed aanvankelijk op het fietspad langs de Prins Boudewijnlaan (N173) en probeerde vervolgens de baan over te steken, maar niet op een daartoe voorziene oversteekplaats. De fietser en de bestuurder van een aanrijdende bestelwagen merkten elkaar allicht niet op en het kwam tot een botsing.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de bestelwagen moest naar het ziekenhuis worden overgebracht, hij verkeerde in shock. De Prins Boudewijnlaan was na het ongeval zowat anderhalf uur lang afgesloten richting Antwerpen.