Red Flame Tessa Wullaert schittert naast wereldsterren in campagne van Adidas: “Ik ben benieuwd naar de impact hiervan”

Tessa Wullaert maakt naam en faam, zo blijkt. De Red Flame van Manchester City is namelijk een van de gezichten van een campagne van Adidas voor de Predator 20 Mutator, de nieuwste versie van de iconische voetbalschoen. Wullaert staat samen met onder andere Paul Pogba (Man United), Dele Ali (Tottenham) en David Beckham op de affiche.

De 26-jarige aanvalster won vorige week haar derde gouden schoen en werd begin 2019 de eerste vrouwelijke Belgische ‘Adidas Athlete’. Ze speelde ook al een tijdje met de schoenen van het wereldbekende sportmerk.

Proud to be the first @adidasfootball athlete in Belgium - surrounded with people who bring out the best in me. Here’s to at least 5 more years in @adidas 🙏🏼❤️⚽️ pic.twitter.com/gdFl8eypQe — Tessa Wullaert (@TessaWullaert) March 14, 2019

Old but gold. My all time favorites @adidas pic.twitter.com/QHyC8xQI5b — Tessa Wullaert (@TessaWullaert) January 18, 2020

Adidas had het marketingpotentieel van de Red Flame dus al gezien en nu is Wullaert te zien in de campagne voor de nieuwe Predator. Samen met Manchester United-ster Paul Pogba, voetbalicoon David Beckham, Tottenham-speler Dele Ali, Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen en de Amerikaanse Becky Sauerbrunn.

Tikkeltje roze

“Ik had totaal niet door dat dit zo’n grote campagne ging worden”, reageert de Red Flame. “Ik ben wel benieuwd naar de impact daarvan. Het begon in november met een fotoshoot en dacht toen wel van: oh cool nieuwe schoenen. Vorige week heb ik in Londen (bij Adidas, red.) gepraat met een man die zei dat ze drie jaar bezig zijn geweest met die nieuwe Predator. Of ik inspraak gehad heb? Nee, want dan zat er een tikkeltje roze in (lacht). Ik speel al sinds mijn eerste jaar bij Standard, toen ik 19 was, met Adidas. Dat was het eerste merk dat mij wilde sponsoren en dat doen ze niet vaak dus… Andere merken zijn later op de deur komen kloppen, maar Adidas had altijd al mijn voorkeur. De samenwerking verloopt heel goed, met vorig jaar dus dat betaald contract voor vijf jaar. Daar ben ik heel trots op.”

Foto: Adidas

Bij Manchester City speelt Wullaert ook op Adidas-schoenen, terwijl de club gesponsord wordt door PUMA. “Dat is niet echt een probleem”, zegt ze. “Adidas heeft mij gevraagd om hun sneakers aan te doen als ik in training naar een wedstrijd ga en daar heeft de club niets van gezegd. Het helpt wel dat ik nu in Engeland speel, dat klopt. Duitsland en Wolfsburg sprak minder aan bij de mensen. Er zijn al veel meer fans komen kijken hier. Hoeveel goals ik ga maken met die schoenen? Dat zal van mijn speelminuten afhangen. Ik ga mijn best doen!”

“Adidas lanceert de gloednieuwe Predator 20 Mutator met opvallende ‘spikes’ aan de bovenzijde”, klinkt het in een persbericht. “Na voetballegendes als David Beckham en Zinedine Zidane draagt nu ook Red Flame Tessa Wullaert deze iconische voetbalschoenen.Aadidas introduceerde de Predator met reptielachtige ‘schubben’ in 1994 en de schoen is sindsdien een naam als een klok in de voetbalwereld. In 2020 zijn de schubben vervangen door spikes, die de speler een optimale balcontrole bieden en voetballers helpt maximale kracht en curve aan de bal te geven.”

Wullaert in Londen bij Adidas. Foto: Adidas