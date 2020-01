Verdacht pakket aangetroffen in Brussels parketgebouw

Brussel - In het Portalisgebouw in Brussel, waar onder meer het Brusselse parket huist, is dinsdagvoormiddag een verdacht pakket aangetroffen. Dat meldt een parketmedewerker. Een explosievenhond van de politie onderzocht het pakket, maar dat bleek geen explosieven te bevatten.

Het ging om een witte envelop zonder postzegel, afzender of geadresseerde, die dinsdagvoormiddag in de brievenbus werd aangetroffen. De politie nam het zekere voor het onzekere en stelde een veiligheidszone in. Het Portalisgebouw werd niet geëvacueerd, maar niemand mocht nog naar binnen of naar buiten. Een explosievenhond van de politie werd ter plaatse gebracht om de envelop te onderzoeken. Die bleek geen explosieven te bevatten, waarna de zone rond 09.30 uur werd opgeheven.