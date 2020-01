Folkzanger David Olney stopt tijdens optreden, zegt ‘sorry’, sluit ogen en sterft op podium

David Olney, een folkzanger die songs schreef die onder meer op plaat gezet werden door Linda Ronstadt en Emmylou Harris, is overleden. Hij kreeg een hartaanval tijdens een optreden in het Amerikaanse Santa Rosa Beach en overleed op het podium.

Volgens Amy Rigby, een muzikante die aanwezig was bij het concert, stopte Olney midden in een lied, verontschuldigde hij zich en sloot hij de ogen. “Dokters uit het publiek probeerden hem nog bij bewustzijn te brengen”, schrijft ze op Facebook. Maar tevergeefs dus. “We zijn een belangrijk iemand verloren”, besluit ze haar bericht.

David Olney, 71, werd geboren in de Amerikaanse staat Rhode Island, maar trok in de jaren 70 van de vorige eeuw naar Nashville, de hoofdstad van de country. Hij nam zelf meer dan twintig platen op in verschillende stijlen. Zijn talent bleef ook niet onopgemerkt bij de meer bekende countrysterren. Emmylou Harris en Linda Ronstadt namen bijvoorbeeld nummers van hem op.