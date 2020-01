Al 200.000 lezers gebruikten de RUSTHUISWIJZER: vergelijk alle rusthuizen in jouw buurt om de beste keuze te maken

Al meer dan 200.000 lezers hebben de Rusthuiswijzer van Het Nieuwsblad gebruikt. Een degelijk rusthuis vinden is immers geen makkelijke zoektocht. De Rusthuiswijzer bundelt alle informatie over alle Vlaamse rusthuizen: van de kostprijs, de oppervlakte van een gemiddelde kamer en het aantal personeelsleden tot de bewonerstevredenheid en de prijs van een pintje in de cafetaria. Via De Rusthuiswijzer kan je de fiches van rusthuizen in dezelfde regio oproepen en ze vergelijken.