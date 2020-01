Opnieuw twee doden door mysterieuze longziekte in China, in totaal al 291 besmettingen

De door een nieuwe variant van het coronavirus veroorzaakt longziekte heeft in China aan twee extra mensen het leven gekost. Dat heeft de burgemeester van de stad Wuhan dinsdag bekendgemaakt. Het dodental stijgt daarmee naar zes. Intussen neemt ook het aantal besmettingen toe. Om een verdere verspreiding van het virus te beperken, heeft de stad Wuhan beslist reisbeperkingen op te leggen.

Er zijn in China zijn nog eens 77 bijkomende gevallen vastgesteld van de longziekte, blijkt uit een mededeling van de nationale gezondheidscommissie. Daarmee zijn in het land al 291 bevestigde besmettingen gediagnosticeerd. Er staan ook 922 patiënten onder observatie.

De meeste besmettingen werden gesignaleerd in Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners en een belangrijk transitpunt voor verplaatsingen binnen China. De autoriteiten van de stad hebben dinsdag beslist reisbeperkingen in te voeren. Groepen toeristen mogen de stad niet verlaten. De verkeerspolitie zal bovendien ook controles uitvoeringen bij privévoertuigen die Wuhan in- en uitrijden. Zij zal nagaan of ze levende vogels of wilde dieren bij zich hebben.

Ook buiten China

In het buitenland neemt intussen de onrust toe nadat ook in Zuid-Korea, Japan en Thailand gevallen van het virus opdoken. De gezondheidsdiensten op de Filipijnen hebben dinsdag bekendgemaakt dat het coronavirus ook werd vastgesteld bij een vijfjarige Chinese jongen, die op 12 januari vanuit Wuhan het land was binnengekomen. Er vindt nog een bijkomend onderzoek plaats om na te gaan om welke variant van het virus het gaat.

Sinds dinsdag wordt ook in het Australische Brisbane een man in zijn woning in isolatie gehouden omdat hij symptomen van het coronavirus vertoont. Ook hij is onlangs nog in Wuhan geweest.