Nadat meisje (7) dood werd aangetroffen: buren vroegen zich al langer af of mama nog wel voor haar kind kon zorgen

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Het is nog altijd niet duidelijk hoe de zevenjarige Meriam uit Sint-Jans-Molenbeek is gestorven en wat de rol van haar mama was. Een autopsie moet dinsdag meer duidelijkheid brengen. Haar mama is maandag opgepakt, maar ze geeft een verwarde indruk. Buren zeggen intussen dat ze zich al langer vragen stelden over haar moederrol. Het kind ging vaak zonder eten naar school, de politie vond bij een huiszoeking een lege koelkast.

Meriam en haar mama woonden in de wijk Ribaucourt in Sint-Jans-Molenbeek. In een appartement van de sociale huisvestingsmaatschappij “Le Logement Molenbeekois”. Daar zeggen buren, die maandag door de politie al werden ondervraagd, dat er al langer problemen waren met de vrouw. “We maakten ons al langer zorgen om haar dochtertje en vroegen ons af of ze wel voor haar kind kon zorgen”, zegt een buurman aan LaCapitale.

Bij de huiszoeking maandag zag de politie bijvoorbeeld dat de koelkast leeg was.

Donderdag was Meriam niet op school, zo blijkt intussen. En ook vrijdag daagde ze niet op. Maar er waren wel meer kindjes ziek. Dus maakte niemand zich grote zorgen.

Nu blijkt dat Meriam vrijdag al stierf. Buren hebben niets verdachts gehoord. Haar mama riep altijd wel veel en maakte altijd veel lawaai. Maar ze hebben het meisje niet horen riepen of wenen, volgens een buurman.

“Vorige week werd haar mama hier nog op straat aangevallen door de papa van Meriam omdat hij zijn dochter van haar niet meer mocht zien. Maar die toestanden zijn we hier gewoon. We hebben nooit gemerkt dat ze haar dochtertje sloeg of mishandelde, dat mag ik niet zeggen”, een buurman nog.

Verdachte sporen

Maandagochtend stond het plots vol politie aan de deur van het appartement en wisten de buren dat er iets ergs was gebeurd. De mama had kort daarvoor op het gemeentehuis gezegd dat haar dochtertje overleden was. Aangezien er geen dokter ter plaatse was geweest, was er ook geen overlijdensattest. Dus werd de politie verwittigd. Vooral ook omdat de vrouw zo een verwarde indruk gaf.

“Bij aankomst van de politie lag het meisje dood in haar bed. We hebben sporen gevonden die verdacht waren. Maar waar het meisje precies aan stierf, kon de wetsdokter nog niet zeggen”, zegt Denis Goeman van het parket van Brussel. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen.

Meriam woonde alleen met haar mama in het appartement. Er was nog een tienerdochter uit een vorige relatie, maar daar had de 39-jarige moeder geen contact meer mee. “Die vrouw was altijd vriendelijk, maar had wel veel problemen. Ze was depressief en slikte veel medicijnen”, zegt een buurman.

Ook op school hadden ze al gesignaleerd dat er problemen waren thuis. Meriam was vaak afwezig. “Nochtans was ze graag op school, ze bloeide hier helemaal open. Vaak had ze geen eten bij of geen tussendoortje. Ze was op school wel geliefd. En altijd vrolijk”, zegt een leerkracht.

Uren ondervraagd

De vrouw is intussen al uren ondervraagd, maar houdt vol niet te weten waar haar dochtertje aan gestorven is.

Het parket van Brussel heeft dinsdagochtend al laten weten dat het nog niet kan communiceren over de zaak. De moeder blijft voorlopig in de cel. Het appartement is verzegeld.