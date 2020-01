Britse wetenschappers ontdekken potentiële mirakeloplossing voor kanker

Onderzoekers aan de universiteit van Cardiff hebben een nieuwe component van het menselijke immuunsysteem ontdekt. Die ontdekking zou volgens de wetenschappers kunnen leiden tot een radicale doorbraak in de strijd tegen kanker. Het gaat om een nieuwe methode om “zowel prostaat-, borst-, long- als alle andere vormen van kanker” te doden, klinkt het in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Immunology. De methode werd nog niet uitgetest op mensen, maar heeft naar verluidt “een enorm potentieel”.

Het menselijke immuunsysteem is onze natuurlijke afweer tegen infectie, maar valt ook kankercellen aan. De Britse wetenschappers onderzochten “onconventionele” manieren waarop dat gebeurt, en vonden tot hun verrassing een nieuw soort T-cellen. Dat zijn immuuncellen die reageren op infecties, maar deze specifieke variant zou verschillende soorten kankers aankunnen.

T-cellen hebben namelijk “receptoren” op hun oppervlak die hen toelaten hun omgeving te “zien”. De nieuwe variant zou alle mogelijke kankercellen kunnen herkennen: zowel de long-, huid-, bloed-, darm-, borst-, bot-, nier-, prostaat- als baarmoederhalsvariant. Het is nog niet duidelijk hoe ze dat doen, wel geweten is dat de MR1-molecule, die zich op elke menselijke cel bevindt, daarin een rol speelt. Mogelijk waarschuwt de molecule de T-cellen dat er zich in de bewuste cel een kankercel aan het groeien is.

Universele behandeling

Kankerbehandelingen met behulp van (lichaamseigen) T-cellen bestaan al langer, en worden beschouwd als één van de meest veelbelovende opties voor de toekomst. Maar de methode werkt slechts in specifieke gevallen, terwijl met de net ontdekte soort T-cellen een universele variant ontwikkeld zou kunnen worden.

“Dit opent de deur naar een kankerbehandeling die voor iedereen werkt”, aldus professor Andrew Sewell bij de BBC. “Vroeger dachten we dat dat onmogelijk was, maar dit biedt ons de kans om elke kankerpatiënt te genezen.”

Voorbehoud

Al is het noodzakelijk om enig voorbehoud in te bouwen: de methode werd voorlopig enkel getest op cellen in laboratoria en op dieren. Andere kankerexperts noemen het nieuws dan ook “zeer veelbelovend”, maar zeggen dat het te vroeg is om met zekerheid te zeggen dat de methode zal werken tegen alle kankervarianten.