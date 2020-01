Familieleden getuigen op proces over euthanasie Tine Nys: “Mijn zus was diep ongelukkig”

Op het assisenproces over de dood van Tine Nys getuigen dinsdag de familieleden van de vrouw die in 2010 voor euthanasie koos. “Ik kon niet begrijpen waarom ze dood zou kunnen gaan. We waren ervan overtuigd dat ze geen derde handtekening voor de euthanasieprocedure zou krijgen.” Dat zei Sophie Nys voor het hof van assisen over haar zus Tine, die in 2010 euthanasie kreeg. “Tine is niet menswaardig gestorven. Dat was de bedoeling maar dat is heel erg mislukt.”

Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Haar zus Sophie stelde zich in 2011 burgerlijke partij tegen de drie dokters die zich nu voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor vergiftiging.

Rechter Martin Minnaert vroeg Sophie Nys dinsdagochtend eerst naar haar relatie met haar zus. “Tine was de oudste. We verschilden maar twee jaar, en ik had meer contact met haar dan met mijn andere zus en broer”, zei ze. “We waren verschillend. Ik hield van Prince en zij van Madonna, maar we hadden een normale relatie. Ze was zeker geen outsider, of iemand die niet sociaal aangepast was.”

De adolescentie van Tine was wel “woelig”, getuigde de zus. “Het liep niet zo vlot. Ze puberde. Ze had een moeilijke band met onze moeder. Er was onbegrip, omdat de aanpak van onze ouders niet altijd efficiënt was. Er waren golven, periodes waarin de vrede in huis niet aanwezig was. Want goede gesprekken om problemen op te lossen, dat heb ik niet geleerd van mijn ouders.”

Gevraagd naar de zelfmoordpogingen, erkende haar zus dat Tine diep ongelukkig was: “Ik heb de zelfmoordpogingen meegemaakt, en bij de meeste opnames ben ik haar ook gaan bezoeken. Bij de eerste diagnose van borderline heb ik proberen aanvaarden dat ze met die gevoelens worstelde, dat ze depressief kon zijn en dieptepunten kende.”

Trouwplannen

Tine had veel hoop in haar laatste relatie, aldus de zus. “Blijkbaar had ze de man van haar leven ontmoet. Ze hadden trouwplannen. Ze is ook ingetrokken bij die man. (..) Ze is heel depressief geworden na de beëindiging van die relatie. (..) Ze heeft aan de familie verteld dat ze in alle staten was en gedreigd had zich iets aan te doen.”

Sophie Nys toonde in de assisenzaal een filmpje dat Tine in 2005 zelf had gemaakt. “Ik denk dat belangrijk was om te tonen, dat ze toen haar studie aan het doen was. De titel was ‘de weg gaat verder’ en dat heeft veel gewicht. Ze had toen heel veel levenslust.” De getuige sprak daarna opnieuw over de familiale situatie. “Er waren ernstige alcoholproblemen bij mijn vader, maar dat was als Tine en ik al uit het huis waren. (..) Ik heb twee keer meegemaakt dat er slagen werden uitgedeeld en dat mijn ouders hun eigen emoties niet de baas konden, maar dat was geen dagelijkse kost.”

Assisenvoorzitter Minnaert vroeg de zus wanneer ze vernomen had wat Tine van plan was. “Ik heb telefoon gekregen van mijn zus Lotte, dat Tine euthanasie wou plegen. Ik was zodanig verbouwereerd. Ik dacht euthanasie, dat kan alleen als je terminaal ziek bent. Ik voelde me helemaal geblokkeerd. Ik herinner mij, ik wou zelf gewoon doodgaan op dat moment”, zei de getuige emotioneel.

Handtekeningen

“We zijn met Tine bij de huisdokter op consultatie gegaan. Ik was toen echt boos, ik zei dat dat toch niet kon (euthanasie krijgen, nvdr.). We hebben toen wel een sterk signaal gekregen van de huisarts dat dat niet ging lukken. (..) Ik kende de wet niet. Tine zei dat ze drie handtekeningen nodig had. Twee had ze er al, een derde nog niet”, vertelde Sophie Nys.

De getuige toonde ook foto’s van de zussen in de laatste maanden voor Tine haar dood. “We wisten toen al wat haar plannen waren. Als familie hebben we meerdere pogingen ondernomen om met haar te praten, bij haar te zijn. Het was pijnlijk dat de sterke band die we hadden, onder de vier kinderen als volwassenen, dat die de laatste maanden kapot is gemaakt.”

