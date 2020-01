Recordaantal gezinnen en bedrijven verandert van elektriciteits- en aardgasleverancier

Nooit eerder zijn in Vlaanderen zoveel gezinnen en bedrijven van elektriciteits- en aardgasleverancier veranderd als vorig jaar. Dat meldt de Vlaamse energieregulator VREG dinsdag.

Voor elektriciteit was de activiteitsgraad met 25,77 procent vorig jaar veel hoger dan in 2018, toen voor het eerst meer dan 20 procent (20,63 procent) van de klanten van elektriciteitsleverancier veranderde. Van de huishoudelijke en professionele klanten kozen er vorig jaar 893.142 voor een nieuwe elektriciteitsleverancier, 185.782 meer dan in 2018.

Het aantal wissels naar een andere elektriciteitsleverancier steeg sterk bij de bedrijven en zelfstandigen, maar het recordpeil was volgens de VREG toch vooral te danken aan een hogere activiteit van de gezinnen. Waar in 2018 nog 545.828 gezinnen voor een andere elektriciteitsleverancier kozen, waren dat er vorig jaar 715.049.

Aardgas

Ook voor aardgas was er een absoluut record qua gezinnen en bedrijven die wisselden van aardgasleverancier: 28,52 procent. Dat is een spectaculaire verbetering in vergelijking met het recordjaar 2016 (22,64 procent). In 2018 werd afgeklokt op 22,39 procent. Van de huishoudelijke en professionele klanten kozen er vorig jaar 636.136 voor een nieuwe aardgasleverancier: 537.009 gezinnen en 99.127 bedrijven. Dat zijn er 146.723 meer dan in 2018.

Ook de V-test van de VREG, een niet-commerciële prijsvergelijkingswebsite, had in 2019 recordaantallen bezoekers. De V-test voor gezinnen werd 670.671 keer uitgevoerd (47 procent meer dan in 2018) en de professionele V-test 43.335 keer (46 procent meer dan in 2018).