Antwerp-coach Laszlo Bölöni deelt sneertje uit: “We hebben niet de invloed die andere clubs wél hebben”

Antwerp staat op drie matchen van de poulefase van de Europa League. Om die te bereiken moet de Great Old eerst voorbij KV Kortrijk in de halve finales van de Croky Cup. Een goede uitgangspositie donderdag kan daarbij helpen.

RAFC speelt eerst thuis, en trekt binnen twee weken naar het Guldensporenstadion. “Ginds hebben we het nooit makkelijk. Een goed resultaat donderdag wordt belangrijk”, beseft Antwerp-coach Laszlo Bölöni. Kortrijk beleeft een bizar seizoen en staat op een magere twaalfde plaats in de competitie. In de beker schakelden de Kerels Seraing, Eupen en Union SG uit. “Ze kennen inderdaad hoogtes en laagtes. Maar alle druk ligt bij ons, daar kunnen zij misschien van profiteren.”

Bölöni verwacht niet dat zijn collega Vanderhaeghe een ultradefensief blok zal neerzetten. “Ik denk dat ze net hun sterke punten zullen uitspelen: de stilstaande fases en hun snelheid op de tegenaanval. Ik maak me op voor een extreem moeilijk duel. Een nipte 2-1-zege zoals vorige zondag zou voor mij géén goed resultaat.”

Wesley Hoedt. Foto: BELGA

Schoonheid van het voetbal

Antwerp tankte vertrouwen na de felbevochten driepunter tegen Cercle Brugge. “Wat ons zondag overkwam, gebeurt niet elk jaar. Een vroege penalty voor de tegenstander, een achterstand, met een man minder verder moeten én dan toch winnen. Dat is de schoonheid van het voetbal. Elke sport heeft zijn dramatiek, maar die onbekende factor in het voetbal is toch uniek. Als je in het basketbal met vier tegen vijf speelt, heb je geen wedstrijd meer. Dan keert het publiek gewoon huiswaarts.” (lacht)

Geen vertrouwen in beroep Hoedt

Bölöni kan tegen Kortrijk niet op Wesley Hoedt rekenen. Antwerp aanvaardde maandag de schorsing van één speeldag. Opvallend, want de Nederlandse verdediger miste door zijn vroege rode kaart al zo goed als de volledige wedstrijd tegen Cercle. Een straf die misschien wel volstond? “We hebben overwogen in beroep te gaan, maar ik denk dat club ervoor koos dat niet te doen, omdat ze toch niet de invloed heeft die andere clubs wél hebben”, verraste Bölöni met zijn uitspraak. “Als ik zie hoe sommige spelers een schorsingsvoorstel van meerdere speeldagen krijgen en er dan zonder sanctie mee wegkomen, dan stel ik me daar vragen bij. We hadden er geen vertrouwen in. Want waren we in beroep gegaan, dan kreeg Wesley misschien een andere straf.”