VN-gezant Salame ziet sturen van blauwhelmen naar Libië niet zitten

VN-gezant voor Libië Ghassan Salame heeft zich in een dinsdag gepubliceerd vraaggesprek met de Duitse krant Die Welt gekant tegen het sturen van VN-vredestroepen naar Libië.

“Er is in Libië geen aanvaarding van buitenlandse troepen. In de internationale gemeenschap zie ik ook geen bereidheid om troepen te sturen”, zei Salame. “Ik streef daarom niet zo een militaire operatie na.” Veel belangrijker is het om het huidige broze bestand in een permanente wapenstilstand om te zetten. In plaats van blauwhelmen te sturen vergt dit een klein aantal militaire waarnemers, meent de gezant van de volkerenorganisatie.

Hij noemt het ook belangrijk dat de oorlogvoerende partijen zijn overeengekomen dat een internationale militaire commissie, de Internationale Follow-Up Commissie (IFC), zal onderhandelen over een wapenstilstand. Dit orgaan komt midden februari voor het eerst bijeen, opnieuw in Berlijn waar zondag een internationale conferentie over Libië heeft plaatsgevonden.

Volgens Salame was die bijeenkomst een succes. “Mijn doel was de andere betrokken staten rond de (onderhandelings)tafel te krijgen. Ondanks veel grote moeilijkheden hebben wij dat reeds voor elkaar gekregen.”

In Libië heeft de door de VN erkende en door Turkije gesteunde premier Fayez al-Serraq het aan de stok met generaal Khalifa Haftar. Gesteund door Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland controleert hij grote delen van het olierijke noord-Afrikaanse land.