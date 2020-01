Goed nieuws voor Antwerp: Miyoshi en Quirynen trainen met de groep

Goed nieuws voor Antwerp, waar dinsdagvoormiddag twee spelers de groepstraining konden hervatten. Koji Miyoshi sloot aan nadat hij een week of zeven langs de kant stond met een enkelblessure en de winterstage moest missen.

Behalve de 22-jarige Japanse middenvelder kon ook rechtsback Robbe Quirynen (18) opnieuw meedoen. Hij is helemaal hersteld van ziekte.

Minder nieuws wel voor Matheus Borges (27). De Braziliaanse verdediger had de looptrainingen hervat nadat hij eerder dit seizoen een breuk had opgelopen in zijn middenvoetsbeen. Maar nu kreeg hij opnieuw last van de kuit, dezelfde kuit die hem al de zomervoorbereiding kostte. (dvd, dige)