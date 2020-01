ISIS heeft nieuwe leider: oprichter, ideoloog en… niet-Arabier

Een van de oprichters en belangrijkste ideologen van de jihadistische groep Islamitische Staat is door verschillende inlichtingendiensten geïdentificeerd als de opvolger van Abu Bakr al-Baghdadi aan het hoofd van de organisatie. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

Kort na de dood van Baghdadi bij een Amerikaanse operatie eind oktober in Syrië, wees ISIS Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurachi aan als de nieuwe “kalief van moslims”. Die laatste was echter niet gekend door analisten en sommigen twijfelden aan zijn bestaan.

Oprichter

Volgens The Guardian, die werknemers van twee niet nader genoemde inlichtingendiensten citeert, wordt de organisatie nu geleid door Amir Mohamad Abdel Rahmane al-Maoula al-Salbi, een van de oprichters van de groepering. Hij wordt beschouwd als een van de ideologen van IS.

Hij zou afkomstig zijn uit een familie uit de Turkmeense minderheid in Irak en is een van de weinige niet-Arabieren in de leiding van IS. Hij studeerde af aan de Universiteit van Mosoel en zou een belangrijke rol hebben gespeeld in de vervolging van de jezidi’s, die een Koerdische volksreligie aanhangen.

Gezocht door VS

Amir Mohamad Abdel Rahmane al-Maoula al-Salbi staat sinds augustus 2019 op de lijst van ‘meest gezochte terroristen’ door de Verenigde Staten. De VS bieden tot 5 miljoen dollar voor informatie waarmee hij kan worden gevangengenomen. Hij wordt op de website van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gepresenteerd als “een mogelijke opvolger van het hoofd van IS Abu Bakr al-Baghdadi”.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde op 27 oktober de dood van al-Baghdadi aan. Sinds hij zichzelf in 2014 had uitgeroepen tot ‘kalief’ van een gebied dat tot zeven miljoen inwoners telt en zich uitstrekte over Irak en Syrië, was Baghdadi de meest gezochte man ter wereld geworden.