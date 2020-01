Zware hinder op E313 en Antwerpse ring door ongevallen met vrachtwagens

Antwerpen -

Wie vanuit Gent of het Waasland via Antwerpen richting Hasselt wil, ondervindt dinsdagmiddag zware hinder door twee ongevallen met vrachtwagens op de Antwerpse ring en op de E313. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De Liefkenshoektunnel op de Antwerpse R2 is tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland.