Gezocht: Lady de edelpapegaai

Zandhoven - Sylvie Geyskens uit Zandhoven in de Antwerpse Kempen roept iedereen op om mee uit te kijken naar haar rood-blauwe edelpapegaai Lady. Het hele gezin is radeloos omdat de tamme papegaai net nu het ijskoud is buiten vermist raakte.

Lady is een tweejarige edelpapegaai van veertig centimeter. Het dier is ongeveer even groot als een grijze roodstaartpapegaai, maar Lady valt wel harder op met haar felle kleuren. Sylvie voedde de papegaai als kuiken met de lepel. Hun band is heel hecht. Ook haar vier volwassen kinderen zijn ontroostbaar. “Het is raar, maar wij zijn allemaal de kluts kwijt voor een ‘stomme’ papegaai. Maar Lady was helemaal geen stomme papegaai. We kregen heel veel vriendschap van haar.”

Dochter Debbie met Lady. Foto: rr

Sylvie woont aan Coiffure Moderne in de Liersebaan in het centrum van Zandhoven. Zondagmiddag rond 13.15u ging ze achteraan op het terras zitten. Gezellig samen met Lady. “Een halve minuut keek ik om, en ineens was ze weg. Lady kan niet vliegen. Ze kan alleen maar landen. Als papegaai kan ze wel heel goed klauteren. Ze is gechipt en draagt een ring. Alle dierenartsen en vogelopvangcentra in de omgeving hebben wij al verwittigd. Overal heb ik al gezocht. Maar de tijd tikt, want het is zo koud buiten. Lady is tam. Je kan haar zo van de grond pakken. Werd ze meegenomen? Zit ze ergens hulpeloos in een tuinhuisje of berghokje in de buurt?”

Of de kans bestaat dat een roofvogel of kat Lady van het terras geplukt heeft? “Ik heb die mogelijkheid van een roofvogel ook overwogen en zocht al wat op, maar blijkbaar jagen roofvogels niet zo dicht bij huizen. Ik heb hier ook nog nooit een roofvogel boven ons appartement zien vliegen. Een kat lijkt me helemaal onwaarschijnlijk. Lady kan heel venijnig uit de hoek komen met een kat in de buurt.”

Lady kent enkele woorden, zoals ‘Kiekeboe’ en ’Koko’. Voor de rest brabbelt ze haar eigen taal. Sylvie heeft een beloning voor de vinder. “We missen haar enorm. Ze kwam bij ons mee aan tafel eten.”

Lady gezien? Tel. 0494-22.39.73

Lady is enorm tam. Foto: rr