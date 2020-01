Fred Vanderbiest stopt bij RWDM en keert terug naar KV Mechelen

Fred Vanderbiest stopt als hoofdcoach bij RWDM en herneemt zijn functie als assistent-trainer bij KV Mechelen. Malinwa heeft de samenwerking met huidig T2 Bart Janssens in onderling overleg stopgezet.

“We zijn zeer tevreden dat Fred terugkeert. Dit was een opportuniteit voor onze staf”, zegt algemeen directeur van KVM, Frank Lagast.

In 2018 kwam Fred Vanderbiest als assistent-trainer in dienst bij Malinwa waarna hij afgelopen zomer naar RWDM trok. Zowel met KVM als met RWDM is er een mondeling akkoord over de terugkeer van de T2.