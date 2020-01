Zuhal Demir (N-VA) belandt met wagen in de gracht: “Alles in orde met Rozanne en mezelf”

Genk - Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) is dinsdagochtend met haar wagen in een gracht beland. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Het ongeval gebeurde in de Windekestraat in Waterschei. Vermoedelijk speelde de gladheid van het wegdek haar parten. “Gelukkig is er een Genkenaar mij komen helpen”, zegt Demir. “Hij heeft me op mijn bestemming gebracht, en mee helpen zorgen dat mijn wagen getakeld kon worden.”

Demir kwam er zonder kleerscheuren van af, en kon haar geplande bedrijfsbezoek gewoon afwerken.