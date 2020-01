Man beweerde dat dementerende opa van 84 geflitst werd aan 137 km/u, maar krabbelt in rechtbank terug: “Ik schaam me”

Vilvoorde / Brugge - Een man die beweerde dat zijn 84-jarige grootvader met zijn wagen geflitst werd, is dinsdagmorgen door de mand gevallen. De man moest gegeneerd toegeven dat hij zelf reed en dat zijn grootvader dement is. “Weet u hoeveel belastinggeld zo’n onderzoek kost?”, vroeg de politierechter.

Met het schaamrood op de wangen kwam een 40-jarige man uit Vilvoorde dinsdagmorgen naar de Brugse politierechtbank afgezakt. Een bedrijfswagen van zijn vennootschap was aan 137 kilometer per uur geflitst langs de Expresweg op een plaats waar slechts 90 toegelaten was. Hij wilde zijn straf ontlopen en had verklaard dat zijn grootvader met de wagen reed op het moment van de snelheidsovertreding. Maar een bijkomend onderzoek wees uit dat die grootvader in kwestie 84 jaar oud en dement was. “Het was een beetje een wanhoopsdaad van mij”, gaf hij dinsdagmorgen toe. “Ik schaam me er ook wel diep voor.”

De feiten dateren van 26 september 2018. De wagen van het bedrijf werd toen geflitst. Op het antwoordformulier vulde de bedrijfsleider in dat zijn grootvader achter het stuur zat. Hij wilde op die manier wellicht zelf een rijverbod ontlopen. De zaak kwam op 26 november vorig jaar voor de eerste keer voor de politierechtbank. De rechter voelde toen al nattigheid en beval de politie om bijkomend onderzoek uit te voeren. De agenten zochten de grootvader in kwestie dan ook op. De man zat in een rusthuis en was niet meer aanspreekbaar. Het was dan ook onmogelijk dat hij met de wagen reed. “U betaalt ook belastingen. En u vindt vast dat u er te veel betaalt. Maar het onderzoek dat nodig was om uw leugen bloot te leggen heeft ook heel wat belastinggeld gekost”, aldus politierechter Peter Vandamme.

De man moest zich als zaakvoerder van de vennootschap verantwoorden. Niet voor de snelheidsovertreding op zich, maar wel omdat hij niet had gemeld wie precies met de wagen reed. De politierechter gaf hem een boete van 1.600 euro. Aan het gevreesde rijverbod kon hij op die manier wel ontsnappen. Maar de boete ligt veel hoger dan wanneer hij de waarheid verteld had. Met de bijkomende kosten zal de man al snel 2.000 euro moeten neertellen. “Een dure leugen”, concludeerde de rechter.