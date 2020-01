Baby wordt geboren met 3,2 promille alcohol in bloed en overlijdt 3 weken later

In een ziekenhuis nabij de Poolse hoofdstad Warschau is twee weken voor kerstmis vorig jaar een baby vroegtijdig geboren die 3,2 promille alcohol in zijn bloed had. De premature baby overleed uiteindelijk. De moeder, die toegaf dat ze gedronken had vlak voor de geboorte, werd korte tijd opgepakt maar later vrijgelaten. Dat melden Poolse gerechtelijke bronnen aan DPA.

De 42-jarige moeder bood zich op 23 december aan in een ziekenhuis in Nowy Dwor Mazowiecki, een stad ten noorden van Warschau, omdat ze weeën had. De vrouw was 28 weken zwanger en beviel in het ziekenhuis. De premature baby woog bij de geboorte 1,3 kilogram en werd overgebracht naar een gespecialiseerde afdeling in het ziekenhuis.

Specialisten onderzochten de baby en stelden enkele ernstige genetische afwijkingen vast. De baby overleed enkele weken later. Volgens gerechtelijke bronnen moet een autopsie duidelijkheid brengen of het kindje stierf door de genetische defecten of door de alcoholvergiftiging.

De Poolse politie ondervroeg de moeder en ze bekende dat ze dronken was toen ze haar weeën kreeg. De politie liet de vrouw uiteindelijk vrij omdat ze een vast verblijfadres heeft.