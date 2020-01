Elf leden van motorbende No Surrender opgepakt na meerdere invallen van politie in onderzoek naar moord

Knokke-Heist - De politie heeft dinsdagmorgen in alle vroegte elf leden van motorbende No Surrender MC opgepakt. Dat gebeurde bij invallen op verschillende plaatsen in het land. “Het kadert in een onderzoek naar onder andere een moordpoging in december 2018, gepleegd op een ex-lid van een motorbende”, klinkt het bij het Brugse parket.

Een indrukwekkende politiemacht was gistermorgen in alle vroegte al op pad. Het onderzoek naar de moordpoging op een ex-lid van de motorbende dateert al van december 2018. Het is onduidelijk waarom het nu plots in een stroomversnelling terecht kwam. Feit is wel dat heel wat agenten op verschillende plaatsen binnen vielen. Onder andere in een woning in de Rozenstraat in Assebroek en een huis in de Vannekestraat in Zwevezele voerde de politie een huiszoeking uit. Op die eerste plaats werd de deur met een stormram ingebeukt.

In totaal pakte de politie elf verdachten op. Zij worden allemaal verhoord en zullen in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter geleid worden. Het zou om leden van de beruchte motorbende No Surrender MC gaan. De motorclub is in ons land gevestigd in Zwevezele en heeft een beruchte reputatie. Ondertussen is die ook opgedoekt. Maandag moeten verschillende leden zich in de Brusselse rechtbank verantwoorden voor een aanval op het clubhuis van een rivaliserende motorbende in Halle in april 2018. Drie leden van de andere bende raakten toen zwaargewond. De daders riskeren celstraffen tot twintig jaar.