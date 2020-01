Geen Diatta en Dennis in Croky Cup tegen Zulte Waregem, maar: “Ons rotatiesysteem gaat door, iedereen moet fit blijven”

Voor het bekertreffen met Zulte Waregem moet Clement nog enkele knopen doorhakken. Zo zijn Dennis en Diatta er allebei niet bij. Dennis sukkelt met de knie na een contact op Anderlecht en is mogelijk even out, voor Diatta komt zelf Kortrijk volgend weekend te vroeg.

“Het zal geen weken duren, maar een exacte termijn is er nog niet. Bij Dennis moeten we beeldvorming afwachten”, gaf Clement aan. Wel positief: Mata keert terug uit schorsing. Vormer en Openda moeten wel uitkijken voor een gele kaart: ze staan beiden op één karton van een schorsing. “Ik hou daar geen rekening mee. De spelers weten dat zelf wel. Je moet geen domme kaarten pakken, maar anderzijds moet je soms een kaart incasseren voor de ploeg. Een speler laten passeren om geen kaarten te pakken, dat wil ik niet.” Bij een gele kaart tijdens de heenmatch komt de terugmatch in het gedrang. Gebeurt dat een match later, betekent dat geen finale.

Torenhoog favoriet

Zijn ploeg, is ondanks enkele creatieve afwezigen, torenhoog favoriet voor de dubbele confrontatie met Essevee. “Natuurlijk willen we winnen, maar dit is geen derdeklasser waar we tegen spelen. Dit is wel Zulte Waregem. We zullen 100 procent moeten zijn, daarom dat ik mijn ploeg ook nog eens gewaarschuwd heb na die zwakke start tegen Anderlecht. Want daar waren we echt niet scherp genoeg.” Clement opperde in het begin van het seizoen dat Essevee dicht bij Play-off 1 zou eindigen. “Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ze een grote kans hebben. Weinig mensen geloofden daar toen in”, klinkt het. Naast het vervangen van de geblesseerden plant Clement nog wissels. “Het is positief dat we een heel druk schema hebben. Dat wil zeggen dat we nog op drie fronten actief zijn. Ons rotatiesysteem gaat bijgevolg gewoon door. Het is de bedoeling om iedereen fris en scherp te houden. Dan zijn we voor elk scenario klaar.”

Dion Cools in actie tegen Anderlecht. Foto: BELGA

De heropstand van Dion Cools

Iemand die de komende weken mogelijk verder opgevist wordt, is Dion Cools. De verdediger verdween voor de winterstop compleet uit beeld maar mocht plots een helft spelen op Anderlecht. Een gesprek met Clement op stage ligt aan de basis van zijn revival. “In Qatar heb ik een heel duidelijk gesprek gehad met Dion. Sindsdien toont hij opnieuw veel meer. Ik ken zijn kwaliteiten, maar soms stelt een speler zichzelf op, veel meer dan dat de staf dat doet”, klinkt het. “Hij is dus positief bezig, want anders mocht hij niet invallen.” Ten slotte wordt nog meegegeven dat er woensdagavond nog tickets te koop zijn aan de loketten. Maandag waren er een kleine 20.000 tickets verkocht.

