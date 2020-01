Grootvader valt flauw na veroordeling voor verkrachting

De Panne - Een 70-jarige man is ook in beroep veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf voor openbare zedenschennis, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting met geweld en bedreiging van minderjarigen.

De feiten speelden zich af in De Panne en Bernisart en duurden meer dan 10 jaar. De zaak ging aan het rollen toen een moeder naar de politie stapte en haar stiefvader beschuldigde van zedenfeiten op zichzelf en haar minderjarige dochter. Haar stiefvader zou haar al 13 jaar eerder beginnen lastigvallen zijn.

Het meisje, bij het begin van de feiten amper zes jaar, werd verschillende keren betast en later verkracht. Het meisje mocht tegen niemand iets zeggen, want “anders zou opa in de gevangenis vliegen”.

Het hof van beroep in Gent veroordeelde hem - net als in eerste aanleg - tot een effectieve celstraf van 4 jaar. Het openbaar ministerie vroeg zijn onmiddellijke aanhouding, maar daar ging het hof niet op in. De man heeft een vrouw die lijdt aan Alzheimer en voor wie hij nog moet voor zorgen. Hij zal zich dus pas later moeten aanbieden aan de gevangenis. Na het aanhoren van de uitspraak viel de man flauw, maar kwam enkel minuten toch weer bij.