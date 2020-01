Juwelier TOUS verdacht van te weinig goud in juwelen

Het Spaanse gerecht heeft een onderzoek geopend naar de Spaanse juwelier TOUS. De juwelier wordt ervan verdacht gouden en zilveren juwelen te verkopen die minder edelmetaal bevatten dan gemeld. Dat is dinsdag vernomen bij een hooggerechtshof in Madrid.

Het gerechtelijk onderzoek kwam er na een klacht van consumentenvereniging Consujoya, die beweert dat “bepaalde hangers en sieraden van TOUS niet volledig uit zilver of goud zouden bestaan, zoals aangekondigd in reclame”, klinkt het bij het gerecht.

De onderzoeksrechter heeft de mandataris van TOUS opgeroepen en de vertegenwoordiger van een onafhankelijke onderneming die de kwaliteit van de juwelen van TOUS certificeert.

Het dossier is in handen van de instantie die in Spanje de belangrijkste zaken behandelt, aangezien er “heel wat slachtoffers kunnen zijn in heel Spanje”.

700 winkels wereldwijd

TOUS telt 700 winkels wereldwijd en is in het bijzonder gekend voor zijn gouden of zilveren hangers in de vorm van een beer. Het bedrijf, dat zijn producten verkoopt in 53 landen, wijst de beschuldigingen van de hand en zegt dat zijn producten gecertificeerd zijn door externe labo’s “conform de hoogste kwaliteitscriteria”.

TOUS gebruikt de techniek van “elektroformeren” die toelaat om “grote en tegelijk lichte stukken naadloos te maken”. In sommige gevallen kan “het juweel niet-metalen kernen bevatten om het stabiliteit te geven”, geeft het bedrijf toe. “Maar die producten voldoen aan de wetgeving en hebben steeds een certificaat waarop staat hoe ze gemaakt werden en dat garandeert dat ze puur goud of zilver bevatten”, aldus TOUS.