Stichting tegen Kanker vreest extra tabaksreclame door neutrale sigarettenpakjes

De Commissie Gezondheid van De Kamer bespreekt dinsdag wetsvoorstellen rond tabaksproducten, waaronder een verbod op het uitstallen van die rookwaren en een beperktere verkoop in krantenwinkels. Waar de Stichting tegen Kanker het hardst voor ijvert, is dat het totaal reclameverbod in een wet wordt gegoten. “Want vermoedelijk zullen tabaksbedrijven de gemiste reclame via neutrale sigarettenpakjes straks compenseren met extra reclame.”

Vandaag is er géén totaalverbod op tabaksreclame, zegt Suzanne Gabriëls, expert Tabakspreventie bij de Stichting Tegen Kanker. “Voor krantenwinkels geldt een uitzondering. Zo mogen zij nog altijd een logo aan hun gevel hangen en ook binnen kan je nog altijd affiches vinden. Er zijn zelfs nog krantenwinkels die ingericht zijn in het typische rood van Marlboro.”

Foto: rr

Van de vijf wetsvoorstellen die dinsdag in de Commissie Gezondheid worden besproken - waaronder een verbod op verkoop via tabaksautomaten en een beperkter aantal verkooppunten - vindt de Stichting het volledige reclameverbod het meest prioritair. “De neutrale sigarettenpakjes liggen sinds 1 januari in de winkels, maar de kleinhandelaar mag nog zijn oude stock verkopen tot 2021”, zegt Gabriëls. “We vermoeden dat er snel extra reclame gemaakt zal worden als compensatie voor die neutrale pakjes. Een tabaksbedrijf zal uiteraard maximaal gebruikmaken van de uitzonderingsregel voor krantenwinkels, bijvoorbeeld via affiches. De wet is dus dringend nodig, voor zowel de klassieke sigaret als de verhitte tabaksproducten en de e-sigaret. Wij adviseren dat krantenwinkels bij zo’n verbod enkel nog een uniform bord aan hun gevel mogen hangen, dat duidelijk maakt dat er tabak wordt verkocht.”

Displays

Nog prioritair vindt de Stichting het wetsvoorstel rond een uitstalverbod van tabakswaren in verkooppunten en dus de afschaffing van displays. “We raden de wetgever wel aan dat zo specifiek mogelijk te preciseren in de wet, zodat een rolkast bij wijze van spreken geen hele dag open kan blijven staan. Het is wel begrijpelijk dat er in de krantenwinkel een lijst hangt met producten en prijzen zodat klanten weten wat je aanbiedt, maar dat kan ook neutraal.” Voor speciaalzaken – winkels die enkel rookwaren verkopen - wil de Stichting dan weer een uitzondering maken “want anders komen klanten binnen in een winkel waarin niets in de rekken ligt”.