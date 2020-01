Emiliano Sala, een jaar na de fatale crash: ruzie over centen, twee mensen in de nor, een complottheorie en vooral veel vragen

“Ik zit hier in een vliegtuig dat uit elkaar lijkt te vallen. Ik ben zo bang.” Met die boodschap verdween Emiliano Sala op 21 januari 2019 van de radar, op weg voor een transfer van Nantes naar Cardiff. Komend weekend wordt er in Cardiff een herdenkingsdienst gehouden voor hun bijna-spits, terwijl ook Nantes een eerbetoon plant voor hun Argentijnse ex-speler. Die hulde is mooi maar daar stopt het ook. Een jaar later wordt er nog steeds ruziegemaakt over het geld, blijven er vragen over de doodsoorzaak én duiken er zelfs complottheorieën op over de verdwenen piloot.