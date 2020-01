Huiszoekingen in Duitsland naar “fraude” met dieselmotoren van Mitsubishi

Het Duitse gerecht heeft dinsdag tien huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar “fraude” met dieselmotoren in wagens van de Japanse autobouwer Mitsubishi. Dat meldt het parket van Frankfurt.

“Er is een vermoeden dat de motoren uitgerust zijn met sjoemelsoftware”, waardoor ze minder vervuilend zijn bij tests dan in de realiteit, aldus het parket, dat ook nog aangeeft dat het onderzoek gericht is tegen “verantwoordelijken van een internationale autogroep, twee internationale toeleveranciers en een commerciële onderneming”.