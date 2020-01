Guardiola hekelt drukke kalender in Engeland: “Eigenlijk hebben we een jaar van 400 dagen nodig”

Jürgen Klopp deed het hem al eens voor. En Pep Guardiola is zelf eigenlijk ook niet aan zijn proefstuk toe. De trainer van Manchester City hekelde in aanloop naar de partij tegen Sheffield de drukke voetbalkalender in Engeland. “Op een zeker moment zal je lichaam zeggen: genoeg is genoeg.”

Twee blessures die in Engeland op dit moment voor ophef zorgen: Harry Kane, mogelijk tot het einde van het seizoen buiten strijd met een hamstringblessure, en Marcus Rashford, anderhalve maand langs de kant met een rugletsel. Beide aanvallers zouden normaal een belangrijke rol moeten spelen voor Engeland op het EK, maar hun blessures maken de voorbereiding op dat toernooi er niet meteen makkelijker op.

Constant gepusht

“Engeland bewijst zichzelf een slechte dienst”, reageerde Pep Guardiola in de aanloop naar de partij bij Sheffield op de kwestie. “Je kan er niet omheen dat dit gebeurd is. De reden? Het aantal wedstrijden hier ligt ongelooflijk hoog. Eigenlijk heb je in Engeland een jaar van 400 dagen nodig om alles zonder problemen te kunnen afwerken.” Guardiola verwijst naar de Premier League, de FA Cup, de Carabao Cup, de Europese matchen en de weinige rust tussen dit alles. “Op een zeker moment zal je lichaam zeggen: genoeg is genoeg. Er wordt gewoon te veel verwacht van de spelers. Alle coaches hebben er al over geklaagd, maar er wordt niets aan gedaan. We worden constant gepusht.”